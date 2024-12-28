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Контракт розрахований до кінця 2027 року.

Крузейро на своєму офіційному сайті оголосив про підписання колишнього вінгера київського Динамо Дуду.

Угода з 32-річним бразильцем розрахована до кінця 2027 року.

Останнім клубом футболіста був Палмейрас, який він залишив минулого тижня.

Нагадаємо, Дуду виступав за Динамо з 2011 до 2015 рік з перервами на оренди в Греміо. На його рахунку 32 матчі за киян, у яких він забив чотири голи та віддав п'ять асистів. Також він виступав за Аль-Духаїль та Курітібу.

Додамо, що бразилець є вихованцем Крузейро, де він відіграв 16 ігор та відзначився чотирма асистами, після чого перейшов до Динамо.