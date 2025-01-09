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Також є пропозиція з екзотичного чемпіонату.

Нападник Олімпіакосу Роман Яремчук може залишити грецький клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє to10.GR.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного українця зацікавлені турецький клуби, зокрема Сівасспор.

Також є зацікавленість із МЛС та з екзотичного чемпіонату, який не називається, але зазначається, що з фінансовою вигодою для гравця.

Нагадаємо, Яремчук перебрався в Олімпіакос минулого літа за 3,5 млн євро з Брюгге. На його рахунку 11 матчів та один забитий м'яч.