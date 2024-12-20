Україна

Форварда відзначила УАФ після голосування.

Форвард Олімпіакоса Роман Яремчук переміг у номінації "Джокер року" в збірній України.

Нещодавно у соцмережах УАФ тривало голосування у п'яти номінаціях, які підсумовують футбольний рік для збірної.

Нападник синьо-жовтих Роман Яремчук набрав майже 85% голосів у номінації "Джокер року", випередивши Максима Таловєрова (понад 8%) та Олександра Зубкова (7%).

Раніше УАФ оголосила імена претендентів на звання Дебют року у збірній України.