Форварда відзначила УАФ після голосування.
Яремчук, getty images
20 грудня 2024, 12:09
Форвард Олімпіакоса Роман Яремчук переміг у номінації "Джокер року" в збірній України.
Нещодавно у соцмережах УАФ тривало голосування у п'яти номінаціях, які підсумовують футбольний рік для збірної.
Нападник синьо-жовтих Роман Яремчук набрав майже 85% голосів у номінації "Джокер року", випередивши Максима Таловєрова (понад 8%) та Олександра Зубкова (7%).
Раніше УАФ оголосила імена претендентів на звання Дебют року у збірній України.