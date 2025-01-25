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Бразильський воротар не грав із 2022 року.

Колишній воротар збірної Бразилії Дієго Алвес вирішив повісити бутси та рукавички на цвях. Про це 39-річний бразилець повідомив у своєму Instagram.

Останнім клубом голкіпера була Сельта, яку він залишив через травму коліна у 2022 році, так і не зігравши за команду з Віго жодного матчу.

До цього Алвес захищав ворота Фламенго, Валенсії, Альмерії та Атлетіко Мінейро. На його рахунку 538 поєдинків, з яких 167 на нуль за 631 пропущеного м'яча.

Також Дієго відіграв десять матчів у футболці збірної Бразилії, з яких вісім на нуль за двох пропущених м'ячів.