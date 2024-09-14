Сподіваємося, що українець закриє рота хейтерам вже на цих вихідних.
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14 вересня 2024, 12:49
Колишній лідер римської Роми Раджа Наїнгголан висловився про українського новачка "вовків" Артема Довбика. Його слова наводить ControCalcio.
"З того, що я бачив у перших трьох матчах чемпіонату Італії, Довбик мені не сподобався. У матчі з Кальярі він влучив у поперечку, але це єдине, що він зробив за майже 90 хвилин. Я мало його бачив на полі, він розчинився.
Чесно кажучи, я не дуже знайомий з цим футболістом, але, можливо, після того, як Довбик адаптується і краще познайомиться зі своїми новими партнерами по команді, він зможе забити багато голів. Подивимося", — сказав Наїнгголан.
Цього сезону Артем Довбик відіграв за Рому три матчі, не відзначившись результативними діями.
Свій наступний матч "вовки" проведуть 15-го вересня, з Дженоа. Початок зустрічі о 13:30 за київським часом.