Італія

Сподіваємося, що українець закриє рота хейтерам вже на цих вихідних.

Колишній лідер римської Роми Раджа Наїнгголан висловився про українського новачка "вовків" Артема Довбика. Його слова наводить ControCalcio.

"З того, що я бачив у перших трьох матчах чемпіонату Італії, Довбик мені не сподобався. У матчі з Кальярі він влучив у поперечку, але це єдине, що він зробив за майже 90 хвилин. Я мало його бачив на полі, він розчинився.

Чесно кажучи, я не дуже знайомий з цим футболістом, але, можливо, після того, як Довбик адаптується і краще познайомиться зі своїми новими партнерами по команді, він зможе забити багато голів. Подивимося", — сказав Наїнгголан.

Цього сезону Артем Довбик відіграв за Рому три матчі, не відзначившись результативними діями.

Свій наступний матч "вовки" проведуть 15-го вересня, з Дженоа. Початок зустрічі о 13:30 за київським часом.