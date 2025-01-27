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Сума трансферу португальця становила близько десяти мільйонів євро.

Селтік на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Ренна Жотою.

Угода з 25-річним португальцем розрахована на п'ять з половиною років.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько десяти мільйонів євро. Також Ренн може отримати відсоток від майбутнього продажу гравця.

Нагадаємо, Жота виступав за Селтік протягом двох сезонів, після чого влітку 2023 року перебрався до Аль-Іттіхаду за 29 млн євро. Через рік його купив Ренн за вісім мільйонів євро.

Нинішнього сезону Жота провів десять матчів, у яких забив один гол та віддав один асист.