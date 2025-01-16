Футболіст покине склад "канонірів".
Кіран Тірні, Getty Images
16 січня 2025, 18:23
Захисник Арсеналу Кіран Тірні незабаром стане гравцем Селтіка. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, сторони фактично домовилися про перехід 27-річного шотландця.
У нинішньому сезоні Тірні провів лише три матчі, в яких відіграв на полі 89 хвилин.
Нагадаємо, Кіран є вихованцем Селтіка, звідки він перейшов до Арсеналу влітку 2019 року за 27 мільйонів євро.
Після 23 турів Селтік набрав 60 очок і посідає перше місце в чемпіонаті Шотландії, випереджаючи Рейнджерс на 13 балів.