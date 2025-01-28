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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 27 січня 2025 року.

Завершилася 1069 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- У ГУР спростували заяву Буданова про загрозу існуванню України та зазначили, що поширення такої інформації шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах.

- Міністр оборони Рустем Умєров ініціював службове розслідування в Агенції оборонних закупівель. Її очільницю Марину Безрукову на час розслідування відсторонять від роботи. Під час відсторонення Безрукової функції очільника АОЗ поклали на Арсена Жумаділова — керівника Державного оператора тилу.

- Європейська комісія планує продовжити переговори з Україною щодо транзиту газу до країн ЄС, пише Reuters, покликаючись на заяву неназваного європейського дипломата. Також зазначається, що до цих перемовин планують залучити Словаччину та Угорщину.

- Війська Північної Кореї, які воюють у Курській області на боці росіян, тимчасово відійшли від лінії зіткнення, розповіли українські військові у коментарі Sky News.

- У Міністерстві закордонних справ заявили, що так звані президентські вибори у білорусі, результат яких був заздалегідь відомий, не можуть бути легітимними. Водночас самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко, який, за даними ЦВК, набрав 86,82% голосів, заявив, що йому "фіолетово", чи визнають інші країни ці вибори.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 148 бойових зіткнень, противник завдав 20 авіаційних ударів із застосуванням 43 КАБ, понад 820 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів з використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного, Кутьківки, Петропавлівки та Лозової. Один бій ще триває.

Дев’ять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямках населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Терни, Зелена Долина, Ямполівка, Зарічне та Колодязі. Наші оборонці вже відбили всі атаки противника.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили одну атаку противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих спроб просунутись вперед поблизу Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори, наразі всі боєзіткнення завершені.

Ворог 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районі Торецька, Кримського, Диліївки та Щербинівки.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 77 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Зелене, Котлине, Удачне, Надеждинка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Богданівка, Баранівка, Промінь, Покровськ, Новоандріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне. Шістдесят п’ять атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще дванадцять боєзіткнень – тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили вісім атак в районах населених пунктів Новосілка, Костянтинопіль, Роздольне та Велика Новосілка. Ворог завдав авіаційного удару КАБами по Запорізькому.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував наших захисників в районі Новоданилівки та в напрямку Оріхова, в той же час завдав авіаудару в районі Степногірська.

Тричі без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Тринадцять бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку, одне з яких триває до цього часу. Протягом доби ворог здійснив 222 артилерійських обстріли, зокрема, два — із реактивних систем залпового вогню, завдав 19 авіаційних ударів, скинув 25 керованих бомб.

На Гуляйпільському напрямку від початку доби противник наступальних дій не проводив.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

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