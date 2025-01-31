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Підопічні Фатіха Теріма поступилися на виїзді Аль-Іттіфаку.

Голкіпер Георгій Бущан дебютував за Аш-Шабаб після переходу з київського Динамо.

Українець опинився в стартовому складі колективу Фатіха Теріма на матч 18-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Аш-Шабаб гостював в Аль-Іттіфака, який нещодавно звільнив Стівена Джеррарда з посади головного тренера.

Бущан у дебютному поєдинку пропустив три голи й клуб з Ер-Ріяда не зумів уникнути поразки.

Аль-Іттіфак — Аш-Шабаб 3:1

Голи: Вейналдум, 35, 90+11, Ж. Кошта, 43 — Хамдалла, 40

На 75-й хвилині Хамдалла не реалізував пенальті (повз ворота)

Аш-Шабаб із 29-ма очками йде шостим у турнірній таблиці, тоді як Аль-Іттіфак перебуває на десятій сходинці з 22-ма заліковими балами.