Підопічні Фатіха Теріма поступилися на виїзді Аль-Іттіфаку.
Георгій Бущан, x.com/AlShababSaudiFC
31 січня 2025, 21:34
Голкіпер Георгій Бущан дебютував за Аш-Шабаб після переходу з київського Динамо.
Українець опинився в стартовому складі колективу Фатіха Теріма на матч 18-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Аш-Шабаб гостював в Аль-Іттіфака, який нещодавно звільнив Стівена Джеррарда з посади головного тренера.
Бущан у дебютному поєдинку пропустив три голи й клуб з Ер-Ріяда не зумів уникнути поразки.
Аль-Іттіфак — Аш-Шабаб 3:1
Голи: Вейналдум, 35, 90+11, Ж. Кошта, 43 — Хамдалла, 40
На 75-й хвилині Хамдалла не реалізував пенальті (повз ворота)
Аш-Шабаб із 29-ма очками йде шостим у турнірній таблиці, тоді як Аль-Іттіфак перебуває на десятій сходинці з 22-ма заліковими балами.