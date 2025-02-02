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Тренер висловився про Бущана.

Головний тренер Аль-Шабаба Фатіх Терім, коментуючи поразку своєї команди від Аль-Іттіфака (1:3) у чемпіонаті Саудівської Аравії, висловився про дебют голкіпера Георгія Бущана.

"Я задоволений гравцями, нам також потрібна була швидка інтеграція Бущана в команду, але водночас не варто применшувати заслуг Абдулли Аль-Маюфа після підписання нового голкіпера.

Радий, що у нас є два видатних воротарі — це важливий чинник для розвитку команди", — сказав Терім.

Аш-Шабаб із 29-ма очками йде шостим у турнірній таблиці, тоді як Аль-Іттіфак перебуває на десятій сходинці з 22-ма заліковими балами.