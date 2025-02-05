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Бразилець висловився про найскладніших суперників.

Екснападник Барселони та збірної Бразилії, чемпіон світу-2022 та володар Золотого м'яча Роналдінью розповів про найсильніших захисників, з якими зустрічався на полі.

"Найскладнішим суперником для мене були захисники, які є жорсткими в тому, як вони грають, коли ти не бачиш шляху до воріт.

Паоло Мальдіні та Джон Террі – двоє найсильніших суперників, яких я зустрічав на полі", – розповів бразилець.

Нагадаємо, Роналдінью став співвласником американського футбольного клубу.