Визначено 32 футбольні особистості, пік розвитку яких прийшовся на двохтисячні.
РОНАЛДИНЬО, GETTY IMAGES
03 листопада 2023, 09:33
Видання FourFourTwo опублікувало свій рейтинг найвідоміших футбольних фігур "нульових". Очолив список легенда Барселони та збірної Бразилії, чемпіон світу 2002 та володар Золотого м'яча 2005 Роналдінью.
Серед чинних футболістів друге місце дісталось форварду Ан-Насра Роналду, а сьоме місце посів 8-разовий володар Золотого м'яча та чемпіон світу 2022 року Ліонель Мессі. А легенда збірної України та Мілана Андрій Шевченко опинився на 27-му місці.
1. Роналдінью.
2. Кріштіану Роналду.
3. Тьєррі Анрі.
4. Алекс Фергюсон.
5. Роналдо.
6. Зінедін Зідан.
7. Ліонель Мессі.
8. Вейн Руні.
9. Жозе Моурінью.
10. Девід Бекхем.
11. Златан Ібрагімович.
12. Стівен Джеррард.
13. Андреа Пірло.
14. Арсен Венгер.
15. Кака.
16. Хаві.
17. Патрік Вієйра.
18. Джанлуїджі Буффон.
19. Френк Лемпард.
20. Фабіо Каннаваро.
21. Рауль.
22. Рівалдо.
23. Франческо Тотті.
24. Ікер Касільяс.
25. Кафу.
26. Міро Клозе.
27. Андрій Шевченко.
28. Олівер Кан.
29. Рууд ван Ністелрой.
30. Дідьє Дрогба.
31. Хуан Рікельме.
32. Карло Анчелотті.
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