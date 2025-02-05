Інше

Голкіпер Аль-Шабаба Георгій Бущан відразу вражає своєю грою.

Наприкінці січня воротар київського Динамо Георгій Бущан перейшов до саудівського Аш-Шабаба.

В дебютному матчі за нову команду українець пропустив три голи, проте це не завадило йому потрапити в номінанти на нагороду "сейв тижня" за підсумками туру.

У конкурентах Бущана воротар Едуард Менді (Аль-Ахлі) та Наваф Аль-Акіді (Аль-Фатех).

Наразі голосування триває. За Бущана проголосували 31%, тоді як за Менді 62%, а Аль-Акіді — 7%. Віддати свій голос можна тут.

Нагадаємо, що угода Аль-Шабаба з 30-річним українцем розрахована на два з половиною роки.