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Спаринги заплановані на 13 та 16 лютого.

Юнацька збірна України U-17 опублікувала список гравців, які були викликані на найближчі навчально-тренувальні збори. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

З 9 по 18 лютого українська команда готуватиметься до другого раунду відбору Євро-2025 на зборах у Хорватії.

У найближчих контрольних матчах команда нещодавно призначеного Олександра Ситника зіграє проти Туреччини (13 лютого) та Греції (16 лютого).

Склад юнацької збірної України U-17

Воротарі: Ігор Костенко (Бенфіка), Єгор Крапівін (Еспаньйол), Федір Ткаченко (Бетіс).

Захисники: Дмитро Коновалов (Динамо Київ), Тимофій Нівінський (ЛНЗ), Єгор Оніщук, Іван Вергун (обидва — Шахтар), Арсен Залипка, Дмитро Соломон (обидва — Рух), Артем Мурадян (Боруссія М), Микита Мельник (Імолезе), Олександр Ткаченко (Вердер), Назар Хлівнюк (Фортуна Д).

Півзахисники: Артем Корж (Полісся), Артем Зубрій (Шахтар), Мухаммад Джурабаєв (Рух), Адам Гурам, Ілля Кутья (обидва — Гайдук), Арсеній Шишкевич (Ріу Аве), Андрій Гамзик (Баєр).

Нападники: Дмитро Зудін (Гайдук), Ілля Меньшиков (Аустрія), Максим Кучерявий (Динамо Київ), Максим Гололобов (Баєр).

Нагадаємо, відбір Євро-2025 пройде у березні – Україна зіграє з Хорватією, Італією та Словаччиною.