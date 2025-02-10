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Бельгійський хавбек розповів про свій арешт наприкінці січня, спростувавши інформацію щодо звинувачення у контрабанді наркотиків.

Наприкінці січня цього року (27 січня) у ЗМІ поширилася інформація про те, що колишнього центрального півзахисника збірної Бельгії Раджу Наїнгголана було заарештовано та висунуто звинувачення у контрабанді наркотиків.

36-річний хавбек, якого за кілька днів після затримання (29 січня) відпустили з-під варти, розповів свою версію подій навколо свого арешту.

"Мій допит тривав чотири години. До 18:00 було вже запізно йти до слідчого судді, тож мені повідомили, що доведеться провести ніч у камері. Новина миттєво розлетілася — ніби заарештували самого Пабло Ескобара, хоча я не мав жодного відношення до наркототоргівлі, у якій був замішаний мій друг.

Мене навіть не питали про наркотики. Слідчих переважно цікавили мої стосунки з цією людиною. Перебування у в’язниці — дуже дивний досвід, який я не хотів би пережити знову. Вкрай неприємно, коли твоє ім’я опиняється в бруді, — поділився Наїнгголан в інтерв’ю для Het Laatste Nieuws.

Зазначимо, що Раджа Наїнгголан вже повернувся до тренувань зі своїм клубом Локерен-Темсе, який виступає у другому за силою дивізіоні Бельгії.