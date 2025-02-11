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Керманич Динамо Київ U-19 дав свій коментар після вильоту з Юнацької ліги УЄФА.

Головний тренер Динамо Київ U-19 Ігор Костюк висловився щодо поєдинку з Аталантою в Юнацькій лізі УЄФА, передає офіційний сайт "біло-синіх".

Динамо Київ U-19 — Аталанта U-19 3:3 (пен 6:7) Відео голів та огляд матчу 11.02.2025

Спеціаліст відповів, як супернику вдалося швидко перебудуватися попри психологічний тиск і зрівняти рахунок, а також поділився, як визначав гравців, які мали виконати післяматчеві удари з пенальті.

"Цей матч приніс задоволення для вболівальників. У ньому було все: інтрига, серія одинадцятиметрових ударів, яка завершилася, на жаль, не на нашу користь. На перших хвилинах трошки стушувалися, пропустили м'яч, втім потім відігралися, взяли під контроль гру, забили свої м'ячі. У другому таймі пропустили безглуздий гол, але продовжили створювати моменти й могли довести гру до перемоги, якби наприкінці зустрічі свої моменти реалізували Андрейко та Редушко. Але сталося те, що сталося, рухаємося далі. Це неоціненний досвід для хлопців і, на жаль, він закінчився, а хотілося б ще пограти у Юнацькій лізі УЄФА. Той досвід який, ми отримали в цих матчах, ні з чим неможливо порівняти.

Ви бачили м'ячі, які вони забили, на жаль, це результат помилок захисників. Не дограли до кінця в моменті, коли можна було спокійно вибити м'яч з зони, але стався рикошет, і він відлетів до нападника, який забив. Повторюся, протягом перших хвилин до того, як ми пропустили м'яч, хлопці трошки емоційно переналаштувалися, відчувалася якась скованість у їхніх діях. Втім, я радий що ми конкурували з такою школою як у Аталанти на рівних, навіть мали перевагу в деяких аспектах гри. Це достойний суперник, вийшла хороша гра.

Ми вже вчетверте били пенальті. Програли Гоффенгайму, Динамо (Загреб), обіграли Депортиво, зараз повернулись назад знову програли. Відпрацьовували пенальті на тренуваннях, але в кінці уже пішли гравці, які виходили на заміну. Хтось забив, хтось не забив — це гра емоцій, гра мандражу, який є у гравців, що підходять бити пенальті. Не потрібно їх якось ганьбити.

У нас ще залишився тиждень підготовки до чемпіонату. До цього ми цілеспрямовано готувалися до цієї гри й, загалом, були добре готові. Нам немає чого соромитися. Ми гідно зіграли й показали, що, дійсно, можемо конкурувати з найкращими футбольними школами й з найкращими командами в Європі", — зазначив Костюк.