Інше

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Юнацької ліги УЄФА, що відбувся 11 лютого 2025 року.

У матчі 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА київське Динамо у серії пенальті поступилося Аталанті.

Основний час матчу закінчився з рахунком 3:3. Італійці першими відкрили рахунок зусиллями Бонсіньйорі, після чого "біло-сині" до кінця першого тайму тричі вразили ворота суперника. Авторами голів стали Пономаренко, Кремчанін та Камара, який зрізав м'яч у свої ворота.

У другому таймі Аталанта змогла зібратися і зрівняла рахунок завдяки точним ударам Даміано та Фіогбе.

У серії пенальті Аталанта виявилася сильнішою за Динамо з рахунком 7:6.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ U-19 — Аталанта U-19 у 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА-2024/25:

Динамо Київ U-19 — Аталанта U-19 3:3 (серія пенальті 6:7)

Голи: Камара, 23 (автогол), Пономаренко, 28, Кремчанін, 45 — Бонсіньйорі, 12, Даміано, 63, Фіогбе, 70.

Динамо Київ U-19: Суркіс, Коробов (Третяк, 80), Захарченко, Сизонюк (Білий, 90+3), Губенко, Пеікрішвілі, Саленко, Осипенко (Люсін, 80), Редушко (Андрейко, 75), Кремчанін, Пономаренко.

Аталанта U-19: Дзанкі, Гецці (Сімонетто, 46), Таванті, Гоббо, Бананомі (Аррігоні, 84), Стеффанані, Гаріані (Фіогбе, 55), Іделе, Бонсіньйорі (Ісоа, 65), Бальдо (Даміано, 46), Камара.

Попередження: Коробов, Третяк, Пономаренко, Саленко — Іделе.