Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Юнацької ліги УЄФА, що відбувся 11 лютого 2025 року.
Динамо Київ U-19 — Аталанта U-19, ФК Динамо Київ
11 лютого 2025, 16:32
У матчі 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА київське Динамо у серії пенальті поступилося Аталанті.
Основний час матчу закінчився з рахунком 3:3. Італійці першими відкрили рахунок зусиллями Бонсіньйорі, після чого "біло-сині" до кінця першого тайму тричі вразили ворота суперника. Авторами голів стали Пономаренко, Кремчанін та Камара, який зрізав м'яч у свої ворота.
У другому таймі Аталанта змогла зібратися і зрівняла рахунок завдяки точним ударам Даміано та Фіогбе.
У серії пенальті Аталанта виявилася сильнішою за Динамо з рахунком 7:6.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ U-19 — Аталанта U-19 у 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА-2024/25:
Динамо Київ U-19 — Аталанта U-19 3:3 (серія пенальті 6:7)
Голи: Камара, 23 (автогол), Пономаренко, 28, Кремчанін, 45 — Бонсіньйорі, 12, Даміано, 63, Фіогбе, 70.
Динамо Київ U-19: Суркіс, Коробов (Третяк, 80), Захарченко, Сизонюк (Білий, 90+3), Губенко, Пеікрішвілі, Саленко, Осипенко (Люсін, 80), Редушко (Андрейко, 75), Кремчанін, Пономаренко.
Аталанта U-19: Дзанкі, Гецці (Сімонетто, 46), Таванті, Гоббо, Бананомі (Аррігоні, 84), Стеффанані, Гаріані (Фіогбе, 55), Іделе, Бонсіньйорі (Ісоа, 65), Бальдо (Даміано, 46), Камара.
Попередження: Коробов, Третяк, Пономаренко, Саленко — Іделе.