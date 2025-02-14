Ліга Європи

Наставник "драконів" поділився своїми думками після гри з "вовками".

Головний тренер Порту Мартін Ансельмі прокоментував нічийний результат у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Роми (1:1).

"Важливо було виграти гру, адже це дало б нам більше можливостей перед матчем у відповідь. Тепер у Римі нам потрібна лише перемога, щоб вийти до 1/8 фіналу.

Після того, як суперник залишився у меншості, ми мали багато моментів. Ми грали динамічно та агресивно, і треба було довести справу до кінця. Але варто згадати і про провальний перший тайм – ми дозволяли Ромі діяти надто вільно.

Обов'язково переглянемо цю гру та проаналізуємо, що можна змінити, щоб бути сильнішим у наступному матчі. Думаю, Рома гратиме першим номером, адже це буде їхнє поле", — наводить слова Ансельмі прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Порту — Рома.