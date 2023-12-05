Україна

Минулий рік футболіст провів в Америці.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про повернення півзахисника Дениса Костишина.

Угода з 26-річним українцем розрахована до травня 2025 року.

До цього Костишин виступав за американський Ель-Пасо, де відіграв 34 матчі, забив чотири м'ячі та віддав три асисти.

Додамо, що Костишин уже виступав за Олександрію минулого сезону. На його рахунку три матчі та один забитий м'яч.

Раніше повідомлялося, що Олександрія продовжила контракт з Базаєвим.