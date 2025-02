Парма оголосила про звільнення головного тренера Фабіо Пекк'я. Про це повідомила пресслужба клубу.

Пекк'я очолював клуб з літа 2022 року. Він виграв з командою Серію В та повернув Парму до найвищого дивізіону чемпіонату Італії.

У турнірній таблиці чемпіонату Італії "хрестоносці" знаходяться в зоні вильоту.

Parma Calcio and Fabio Pecchia have parted ways.



After 110 matches in charge of the Gialloblu, the Club would like to highlight the milestones that were achieved together, culminating in the historic 2023/24 Serie B triumph. During a spell that lasted over two years, Fabio… pic.twitter.com/eESgokLbOH