Інше

Олександр Ситник розповів про пройдешній збір у Хорватії.

Головний тренер юнацької збірної України U-17 Олександр Ситник прокоментував минулий збір своїх підопічних у Хорватії, а також поділився планами на майбутнє.

Нагадаємо, у Хорватії "жовто-сині" зіграли внічию з Туреччиною (1:1) та обіграли Грецію (4:2).

"Над такими запрошеннями довго не розмірковують, оскільки для будь-якого наставника це престижна робота — тренувати збірну України, найкращих гравців, у моєму випадку — 2008 року народження. Мені ця пропозиція здалася дуже цікавою, і для моєї кар'єри, вважаю, це крок уперед.

Оскільки юнацькі склади київського Динамо та донецького Шахтаря брали участь у єврокубкових матчах, то не всіх гравців цих команд відпустили. Тому терміново довелося шукати їм заміни. Когось раніше я знав більше, когось — менше, але вже безпосередньо по ходу самої роботи та спарингів ішло знайомство з усією командою.

Цей збір планувався заздалегідь, і тоді ще не були відомі дати матчів Юнацької ліги УЄФА за участю українських команд. Ми до останнього чекали відповіді від клубів щодо того, кого вони зможуть відпустити до збірної.

Якого напрямку в роботі вимагає від тренерів юнацьких збірних Унаї Мельгоса? У нас має бути одна вертикаль для збірних. Він звертає увагу, який це все повинно мати вигляд, на яких моментах варто робити акцент при підготовці футболістів, щоб вони могли легко рухатися від одного віку до іншого, незалежно від того, хто є керманичем тієї чи іншої команди. Моя робота як тренера — допомагати гравцям розвиватися, щоб вони весь цей процес проходили безболісно і, звичайно, намагалися добиватися максимальних результатів у складі національних команд.

Насамперед можу сказати, що збір вийшов плідним. Ми зіграли із суперниками, які також пробилися до елітного раунду. Тому було цікаво подивитися на себе на тлі міцних команд. А мені як тренеру треба було побачити сильні та слабкі сторони своїх підопічних у контексті березневих офіційних матчів. Ми дали шанс усім футболістам зіграти приблизно однакову кількість часу.

Що стосується безпосередньо спарингів, то з Туреччиною ми майже півтора тайму через вилучення грали в меншості. Проте збірна України мала гідний вигляд, турки практично нічого не створили біля наших воріт. Ми були активні без м'яча, усе одно намагалися нав'язувати свою гру, пресингували та могли забивати ще.

Поєдинок із Грецією теж спочатку складався для нас невдало. На шостій хвилині ми пропустили безглуздий гол і, поки команда відходила від шоку, зі стандарту не дограли на підборі й отримали другий м'яч. Але дуже важливо, що хлопці не зупинилися, а продовжували діяти в тому ключі, про який ми домовлялися перед грою. Активність допомогла переломити хід зустрічі та піти на перерву за нічийного рахунку. На початку другого тайму удача посміхнулася вже нам, коли суперники відзначилися автоголом. Надалі гра була приблизно рівною, але нам під завісу матчу вдалося забити ще один м'яч.

Тренерський штаб отримав достатньо інформації. Ми побачили, над чим потрібно працювати як в індивідуальному плані, так і в командному. Зараз є час, щоб усе проаналізувати, подивитися, як кандидати до збірної виглядають у своїх клубах, та добре підготуватися до поєдинків відбору.

На скільки відсотків визначився склад, який вирушить до Хорватії? Насамперед сподіватимемося, що всі будуть здорові. У нас є розширений список, куди входить близько 40 футболістів, і за всіма ми постараємося встежити. Тому на даний момент я поки що не можу сказати, що хтось уже забронював собі місце в делегації. Я футболістам сказав, що все залежить лише від них самих. Поїдуть найкращі на той момент виконавці.

Інформації щодо суперників ніколи не буває багато. Хоча на даний момент її не вистачає з тієї простої причини, що наразі невідомо, в яких складах будуть представлені наші опоненти. Під час нашого збору були й хорвати, але знову ж таки, важко сказати, був це склад, наближений до основного чи до експериментального. Тому часу трохи є, вивчатимемо, аналізуватимемо. Думаю, наші аналітики знайдуть для нас максимум того, що потрібно для повноцінного вивчення супротивників.

Вірю, що до березневих матчів ми підійдемо в повній бойовій готовності. Юнацька збірна України в другому раунді відбору Євро-2025 (U-17) потрапила до групи А1 разом з Італією, Хорватією та Словаччиною. Визначено, що мінітурнір проходитиме з 19 до 25 березня в Хорватії. До фінального турніру вийде лише переможець групи", — наводить слова Ситника прес-служба УАФ.

Додамо, що у березні Україна U-17 розпочне виступи у другому раунді відбору Євро-2025. Перша гра проти Хорватії запланована на 19 березня.