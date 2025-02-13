Україна

Є декілька відомих імен.

У Києві відбулося засідання Виконавчого комітету УАФ, на якому було ухвалено низку важливих рішень.

Зокрема, члени виконкому погодили призначення Олександра Ситника головним тренером юнацької збірної України (U-17), а Олега Голодюка — головним тренером юнацьких збірних України (U-15, U-16). Адміністрації УАФ доручено провести перемовини та укласти фінальні угоди про співпрацю.

Разом із тим були погоджені головні тренери жіночої, молодіжної та дівочих збірних України.

Виконувачем обов’язків керманича національної жіночої збірної став Володимир Пятенко, головним тренером національної молодіжної жіночої збірної (WU-19) призначено Олега Бортніка, головним тренером дівочої збірної України (WU-17) — Людмилу Лемешко, а головним тренером наймолодшої дівочої збірної України (WU-15) — Наталію Ігнатович.

Також члени виконкому ухвалили рішення відкликати Володимира Щиголя з посади голови Апеляційного комітету з атестації футбольних клубів УАФ та Марину Кмітюк з посади заступника голови Апеляційного комітету з атестації футбольних клубів УАФ, а на ці посади обрали Андрія Прохоровича та Ігоря Шопіна відповідно.

Нагадаємо, Євро-2025 серед жіночих збірних проходитиме в липні 2025 року в Швейцарії.