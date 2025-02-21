Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 20 лютого 2025 року.

Завершилася 1093 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір відновити угоду про рідкісноземельні мінерали з Україною. Він звинуватив Київ у грубому ставленні до американського міністра фінансів Скотта Бессента, який 12 лютого привіз перший проєкт цього документа.

- Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним посланцем з питань росії та України Кітом Келлогом. Після зустрічі Зеленський заявив, що Україна готова до "сильної, дійсно корисної угоди" з президентом США щодо інвестицій і безпеки.

- Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов вважає, що в російсько-українській війні є можливість досягнути режиму припинення вогню у 2025 році. Водночас він не впевнений, що після цього миротворці стануть ефективною гарантією безпеки.

- Увечері 19 лютого росіяни вдарили керованою авіабомбою по десятиповерховому житловому будинку. З-під завалів врятували 13-річних двійнят, а їхня мати загинула. Загалом внаслідок авіаудару загинули двоє людей та постраждали шестеро.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 112 бойових зіткнень, противник завдав трьох ракетних ударів (16 ракет), 65 авіаційних ударів, скинувши при цьому 88 КАБ, застосував 1096 дрони-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі триста обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Харківському напрямку ворог три рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, атакуючи у бік Вовчанська та Западного, отримав відсіч.

П’ять атак ворога відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Загризового та Петропавлівки, ще дві атаки тривають.

Три атаки загарбників зупинили українські воїни поблизу Ямполівки та Колодязів на Лиманському напрямку, точаться ще два бої.

На Сіверському напрямку противник здійснив дві спроби наступати в районі Білогорівки, бої завершено без успіху для окупантів.

На Краматорському напрямку наші захисники відбивали дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Васюківки, одна з них ще триває.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні вісім разів штурмували позиції наших оборонців у районі Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск, чотири боєзіткнення досі тривають.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 31 наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Промінь, Покровськ, Піщане, Лисівка, Водяне Друге, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, дотепер тривають шість боєзіткнень. За попередніми підрахунками, сьогодні, на цьому напрямку, наші воїни ліквідували 156 та поранили 139 окупантів. Знищено вісім автомобілів, три мотоцикли, генератор, чотири антени БпЛА, гармату, квадрацикл, одну МТЛБ, засіб РЕБ та термінал “Starlink”, також значно пошкоджено два автомобілі та одну гармату окупантів.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак в напрямках Костянтинополя, Роздольного, Новоочеретуватого та Привільного. Ще одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував в районах Новополя та Новосілки, один бій триває дотепер.

На Оріхівському напрямку російські загарбники три рази йшли вперед на позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки та Степового. Одне боєзіткнення продовжується.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбивають три атаки загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 29 боєзіткнень. Ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинувши 22 керовані бомби по населених пунктах та позиціях Сил оборони, крім того, здійснив 413 артилерійських обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Дякую всім за допомогу й за відчуття єдності – єдності, яка зараз так само важлива, як і у 2022 році. Пишаюся нашими людьми, пишаюся всіма, хто бʼється, хто допомагає та вірить – вірить, що у війнах не має перемагати зло.

І сьогоднішній день я почав зі вшанування памʼяті українців, які загинули 11 років тому. Вже 11 років. Герої Небесної Сотні. Герої гідності. Одинадцять років тому в цей день почались і перші загарбницькі кроки росії щодо нашого Криму. Україна зробить усе для завершення цієї війни – усе необхідне. І нам потрібен достойний мир, гідний народу, який так сміливо захищає себе.

Пишаюся вами, українці! І я бачу, як ви захищаєте правду. Це важливо. Дякую вам! Дякую за підтримку!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!