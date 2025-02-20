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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 19 лютого 2025 року.

Завершилася 1092 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Президент США Дональд Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той відмовляється провести вибори. Трамп назвав його "диктатором без виборів" і заявив, що той нібито "вмовив" США витратити 350 млрд доларів на допомогу Україні.

- Трамп заявив, що Україні потрібно провести вибори, оскільки глава української держави буцімто має лише 4% рейтингу підтримки. У відповідь Зеленський послався на останні дані опитування КМІС, згідно з якими, станом на першу половину лютого 2025 року, йому довіряють 57% українців. На думку українського президента, дані про 4% — це російська дезінформація, а Трамп, "на жаль, живе в дезінформаційному просторі". Згодом віцепрезидент США Джей Ді Венс застеріг Зеленського від "лихослів’я" у бік Трампа. За його словами, у такий спосіб думку президента США не змінити.

- володимир путін заявив, що російські військові перетнули кордон Курської області з Україною. Однак в Україні кажуть, що це була лише диверсійно-розвідувальна група і про широкомасштабний наступ росіян не йдеться, адже на території Курщини немає угрупувань, здатних здійснювати такий наступ.

- Спецпредставник США з питань росії та України Кіт Келлог прибув до Києва. У перший день свого візиту Келлог зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, керівниками розвідок і спеціальних служб та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. З президентом Зеленським він планує зустрітися завтра, 20 лютого.

- У 16 областях частково впроваджують протиепідемічні заходи через зростання кількості вірусних інфекцій. Йдеться про дистанційне навчання в окремих класах шкіл, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи, щоб зупинити поширення та передачу ГРВІ та стабілізувати ситуацію.

- російські війська завдали масованого удару по густонаселеному району Одеси, де проживають понад 250 тисяч мешканців. Внаслідок цього постраждали люди, є проблеми з постачанням світла й тепла. Щонайменше 160 тисяч одеситів залишилися без тепла та електропостачання.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 106 бойових зіткнень, противник завдав ракетного удару (дві ракети), 64 авіаційних ударів, скинувши при цьому 91 КАБ, застосував 1122 дрони-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі триста обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Западного, отримав відсіч.

Три атаки ворога відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Петропавлівки та Загризового.

Дванадцять атак загарбників зупинили українські воїни поблизу Балки Журавки, Ямполівки, Колодязів, Макіївки та в напрямку Григорівки на Лиманському напрямку.

На Сіверському напрямку противник здійснив спробу наступати в районі Верхньокам’янського, бій триває.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Васюківки.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 26 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, дотепер тривають три боєзіткнення. За попередніми підрахунками, сьогодні, на цьому напрямку, наші воїни ліквідували 101 та поранили 90 окупантів. Знищено танк, дев’ять автомобілів, шість мотоциклів, 13 БпЛА, засіб РЕБ та засіб супутникового зв'язку, також значно пошкоджено танк, бойову броньовану машину, три автомобілі та три артилерійські системи.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців у районах Озарянівки, Торецька та Леонідівки. Сили оборони стійко стримують натиск, чотири боєзіткнення досі тривають.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак в напрямках Костянтинополя, Роздольного, Нового Комара та Привільного. Дотепер точиться два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку російські загарбники дев’ять разів йшли вперед на позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки та в районах Малих Щербаків і Степового. Три боєзіткнення продовжуються.

На Придніпровському та Гуляйпільському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курщині українські оборонці відбили 11 атак загарбників.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Багато зустрічей, нарад сьогодні – командування армії, розвідка, міністри – для підготовки до перемовин із представником Президента США. Генерал Келлог уже в Києві. Він уже зустрічався з Головкомом Сирським, із нашими керівниками розвідки та спеціальних служб, також із керівником мого Офісу. На завтра запланована наша зустріч із генералом Келлогом, і для нас важливо, щоб зустріч і взагалі робота з Америкою була конструктивною.

Разом з Америкою та Європою мир може бути надійнішим, і це є нашою метою. Головне – щоб це було не тільки нашою метою, а й спільною з партнерами. Тим більше напередодні вже третіх роковин початку цієї війни – війни, яку ми в Україні хочемо закінчити від першої ж її секунди. Я впевнений, завершимо, і надійним миром. І так, щоб росія не змогла прийти в Україну ще раз, і щоб повернулись українці з російського полону, і щоб в України було майбутнє. Це нормальне бажання кожної нації".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!