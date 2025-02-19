Україна

23-річний українець займався не лише футболом.

Колишній гравець Колоса Микита Калін загинув під час виконання бойового завдання на війні проти рф. Про це повідомив Руслан Семенець у Facebook.

Війна забрала життя 23-річного українця 6 лютого 2025 року поблизу села Зелений Гай Ізюмського району Харківської області.

За свою коротку кар'єру Калін виступав за юнацьку команду Колоса, а також за Скіф, МФК Бровари, Богданівку та Фаворит. Також Микита займався футзалом, де виступав за Імпульс, Авалон та Бест.

Крім цього, у 2021 році він став чемпіоном Київської області з хортингу (українського бойового мистецтва).