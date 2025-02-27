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Український форвард став героєм півфіналу Кубка Греції.

Форвард Олімпіакоса Роман Яремчук прокоментував свій дубль та асист в першому матчі півфіналу Кубка Греції проти АЕКа (6:0).

"У цьому протистоянні і я, і всі гравці команди показали тренеру, що ми голодні до перемог. Ми показали, чому вийшли на футбольне поле. Доклали всіх зусиль, щоб здобути перемогу. Це був непростий матч, але Олімпіакос гідний цієї перемоги. Вболівальники допомогли нам, створивши фантастичну атмосферу.

Я продовжую робити свою роботу і пишаюся тим, що знаходжуся в цьому великому клубі. Мені потрібно багато працювати, щоб стати кращими. Я віддавав всі сили раніше і показав це нашому наставнику. Щасливий, що забив двічі", – підсумував Яремчук.

Звіт про матч Олімпіакос — АЕК читайте на Football.ua.