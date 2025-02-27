Іспанія

Форвард Реала Мадрид прокоментував перемогу над Реалом Сосьєдад.

Напередодні мадридський Реал здобув мінімальну перемогу в гостях у баскського Реала Сосьєдад у рамках першого матчу півфіналу Кубка Іспанії.

Реал Сосьєдад — Реал 0:1 Відео гола та огляд матчу Кубка Іспанії

Після завершення гри автор переможного м’яча "галактікос" нападник Ендрік прокоментував виступ власної команди.

"Складна гра, Кубок, який хочуть виграти всі, хто в ньому бере участь, і ми теж, зокрема. Грати на цьому полі важко, але ми виграли, 1:0, що є хорошим результатом, адже другий матч ми граємо вдома.

Тепер ми повинні тренуватись перед матчем проти Бетіса, а коли відбудеться другий матч у Кубку, то, сподіваюсь, ми вже будемо боротись за трофей у фінальній грі, тому що ми хочемо його виграти.

Мій гол? Я розпочав контратаку, відпасував на Вінісіуса, той — Джуду, а я побачив перед собою відкритий простір та побіг. Джуд виконав відмінний пас, я обробив і пробив зовнішньою стороною стопи. Як на мене, це був чудовий гол.

Мені подобається забивати, тому що я хочу допомогти команді. Я дуже радий перемозі та забитому голу. Коли м'яч опинився у Беллінгема, я вже розумів, що треба бігти, бо він один з найкращих у світі, і я знав, що він цей пас зможе мені віддати. Коли я опинився віч-на-віч із воротарем, я знав, як маю пробивати, щоб забити.

Утім, я міг би забивати й другий гол у цій грі та знімати майже всі питання. Я вже бачив повтор цього епізоду, і дуже злий на себе, що пробив саме таким чином і влучив у поперечину. Я міг би зробити це й краще. Будемо працювати над цим далі", — заявив бразильський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та баскським Реалом Сосьєдад відбудеться 1 квітня.