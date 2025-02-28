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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 27 лютого 2025 року.

Завершилася 1100 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Радник Білого дому з економічних питань Кевін Гассет розповів, що США очікують отримати 20 мільярдів доларів доходу від реалізації угоди про українські рідкісноземельні мінерали. Водночас у Міністерстві закордонних справ України закликали сприймати угоду, яку Україна та США мають підписати 28 лютого, не як фінальний договір, а лише як перший крок і початок процесу.

- США ще на рік продовжили дію санкцій проти росії, які на неї наклали за вторгнення в Україну. Відповідний указ набуде чинності 28 лютого. Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент припускав, що на переговорах можуть розглянути питання щодо корекції санкцій.

- Туреччина, яка має другу найбільш численну армію в НАТО, відкрита для розгортання власних миротворчих сил в Україні після завершення російсько-української війни, пише Bloomberg, покликаючись на власні джерела.

- Президент США Дональд Трамп забув про те, що називав свого українського колегу Володимира Зеленського "диктатором". Так, журналіст запитав Трампа, чи досі він вважає Зеленського "диктатором", на що республіканець жартома відповів: "А хіба я таке казав?".

- Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відмовив бізнесменові Ігорю Коломойському у справі щодо оскарження націоналізації "ПриватБанку".

- Міністерство культури та стратегічної комунікації (МКСК) з 3 березня призупиняє видачу листів для сприяння виїзду військовозобов’язаних митців та медійників за кордон. У відповідь учасники Медіаруху заявили, що рішення МКСК створює "штучні перешкоди" для виконання професійної діяльності, та закликали його скасувати.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Від початку доби відбулося 118 бойових зіткнень, противник завдав 69 авіаційних ударів із застосуванням 87 КАБ, понад 1050 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш ніж 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів з використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Кіндрашівки. Крім того, завдав авіаційного удару по Слатиному.

Шість разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямках населених пунктів Ямполівка, Торське, Зелена Долина та Колодязі. Наші оборонці відбили всі атаки противника.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили дві атаки противника в районі Білогорівки. Населений пункт Сіверськ зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі спроби просунутися вперед поблизу Васюківки та Предтечиного. Авіаційних ударів керованими бомбами противник завдав по Краматорську.

Ворог 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Кримського та Торецька. Три боєзіткнення тривають дотепер. Крім того, населений пункт Костянтинівка зазнав авіаударів керованими бомбами.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 43 штурмових та наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів в районах населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя, Андріївка та Богданівка, 12 боєзіткнень тривають дотепер. Ворог застосував 15 керованих бомб по населених пунктах Олексіївка, Покровськ, Удачне та Звірове. За попередніми підрахунками, втрати окупантів на цьому напрямку, з початку доби склали 72 – вбитими та 67 – пораненими. Крім того, Сили оборони знищили одиницю автомобільної техніки, гармату, по одному мотоциклу та квадроциклу, портативну станцію радіоелектронної боротьби, два розвідувальні дрони SuperCam та один — Zala. Виведено з ладу танк, дві артилерійські системи та реактивну систему залпового вогню.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 11 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новопіль та Бурлацьке. Дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

На Гуляйпільському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників у районах Чарівного. Водночас ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах Залізничне, Гуляйполе та Малі Щербаки.

На Оріхівському напрямку, в деяких випадках за підтримки штурмової авіації, ворог дев’ять разів атакував оборонні позиції наших захисників у районах Новодарівки, Степового, П’ятихаток та Кам’янського, дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Куп’янському та Придніпровському напрямках від початку доби противник наступальних дій не проводив.

Десять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 336 артилерійських обстрілів, зокрема 15 — із реактивних систем залпового вогню, завдав 16 авіаційних ударів, скинув 24 керовані бомби.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!