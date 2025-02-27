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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 26 лютого 2025 року.

Завершилася 1099 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Видання Європейська правда опублікувало рамкову угоду між Україною та США про корисні копалини. Згідно з нею, сторони повинні створити спільний Інвестиційний фонд відбудови. Управлятимуть ним обидві сторони. Угода передбачає, що жоден з учасників договору не буде продавати, передавати або в інший спосіб прямо чи непрямо відчужувати будь-яку частину своєї частки у фонді без попередньої письмової згоди іншого учасника. Передбачається, що Україна вноситиме до фонду 50% усіх надходжень, отриманих від майбутньої монетизації власних природних активів, що є в державній власності Києва. Разом із цим, Уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Президент Володимир Зеленський відвідає США 28 лютого для підписання цієї угоди.

- Начальник штабу 12 бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) залишає свою посаду після десяти років служби. Там розповіли, що він став частиною "Азову" у 2014 році та пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. Він брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС. У 2021 році він очолив штаб "Азову", а після початку повномасштабного вторгнення Тавр брав участь в управлінні обороною Маріуполя. У вересні 2022 року Кротевич повернувся з російського полону та розпочав відновлення боєздатності підрозділу.

- Зеленський надав звання Героя України посмертно Ірині Цибух (Чека), яка була бойовою медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри". Також званням Героя України відзначили офіцера батальйону "Свобода" Владислава Стоцького, який разом зі своїми побратимами 68 днів тримав позицію на Сіверському напрямку в оточенні ворога.

- Зеленський заявив, що Україна по завершенню війни збереже максимальний кількісний склад армії, який потрібен їй для захисту своїх інтересів.

- Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади Командувача Об’єднаних сил ЗСУ.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 98 бойових зіткнень, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах чотирьох ракетних та 69 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 84 КАБ; 1112 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів з використанням різних типів озброєння.

П’ять штурмових дій противника в бік Вовчанська, Строївки та Дворічної відбили українці на Харківському напрямку. Ворожа авіація скинула КАБи на Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Петропавлівки та Загризового, триває одне боєзіткнення.

П’ять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу Колодязів, Новолюбівки, Греківки та Зеленої Долини. Наші оборонці відбили три атаки противника, тривають два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили атаку противника в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі спроби просунутись вперед поблизу Часового Яру, Новомаркового та Ступочок.

Ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Торецька та Кримського. Три боєзіткнення досі тривають.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 33 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів — в районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка. За попередніми підрахунками за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 321 окупанта, 153 з них — безповоротно. Також наші захисники знищили 13 одиниць автомобільної техніки, дві гармати і три мотоцикли, окрім цього, значно пошкодили танк та дев’ять одиниць автомобільної техніки загарбників.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 17 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку ворог проводив три штурмові дії в напрямку Чарівного, в той же час завдавав авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку відбулось два боєзіткнення, противник намагався просунутись в районі П’ятихаток.

Вісімнадцять бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 415 артилерійських обстрілів, зокрема 35 — із реактивних систем залпового вогню, завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 13 керованих бомб.

На Придніпровському напрямку від початку доби противник наступальних дій не проводив.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні підписав укази для відзначення наших людей: військових, цивільних, чоловіків, жінок – тих, хто захищає нашу державу, захищав нашу державу. Зокрема, Ірину Цибух, бойового медика і дуже відому людину, на жаль, посмертно відзначив званням Герой України. Пам’ятаємо.

Пам’ятаємо абсолютно всіх, хто боровся заради нашої держави, заради наших людей – заради самого права українців жити своїм життям на своїй землі. Це право українців не підлягає сумніву.

Гарантії миру й безпеки. Суверенітет нашої держави. Територіальна цілісність. Заради цього працюємо. Дякую всім партнерам, які підтримують. Дякую всім нашим людям, які вірять в Україну".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!