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Футболісти команди бойкотували тренування.

Саудівський Аль-Шабаб має серйозні фінансові проблеми. Про це повідомляє Arriyadiyah.

За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу вже три місяці не виплачує зарплату своїм гравцям, зокрема українському голкіперу Георгію Бущану, який перебрався до Саудівської Аравії взимку.

Зазначається, що гравці влаштували бунт, відмовившись виходити на тренувальне заняття — таке рішення вони ухвалили після того, як керівництво клубу не виконало свою обіцянку — закрити борги до кінця лютого.

Наразі Аль-Шабаб набрав 39 очок після 23 турів і посідає шосте місце у чемпіонаті Саудівської Аравії.