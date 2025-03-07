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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 6 березня 2025 року.

Завершилася 1107 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Українська та американська команди відновили роботу, заявив президент України Володимир Зеленський. Журналіст Axios Барак Равід з посиланням на два джерела написав, що зустріч між українцями та американцями відбудеться в середу, 12 березня.

- Зеленський на спеціальному засіданні Європейської ради в Брюсселі запропонував перші кроки для досягнення миру. За його словами, росія може довести, що хоче миру, двома видами тиші: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру та перемир’ям у Чорному морі. Наступним кроком Зеленський назвав звільнення полонених.Лідери 26 з 27 країн Євросоюзу схвалили декларацію на підтримку України. Єдиним лідером, який не підтримав це рішення, став прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

- Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна наразі не отримала детальної інформації про обмеження обміну розвідувальними даними від США. Він також наголосив, що Київ уже "працює над альтернативами". За словами міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню, його країна запропонувала надавати Україні власні дані розвідки. New York Times із посиланням на поінформоване джерело написало, що розвідувальні дані, які США призупинили надавати Україні, також містили попередження про удари російських безпілотників та ракет по українських військових і цивільних цілях.

- Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що російська агресія проти України є "проксі-війною" між москвою та Вашингтоном. Речник глави рф дмитро пєсков погодився з цією заявою.

- Спеціальний посланник Китаю з європейських справ Лу Шає заявив, що "приголомшений" тим, як президент США Дональд Трамп ставився до союзників у Європі. Він також вважає, що мирна угода для України не повинна диктуватися лише США та рф.

- У готелі в Кривому Розі, куди влучили російські ракети, перебували волонтери з трьох країн. Унаслідок обстрілу є 5 загиблих та 32 постраждалих.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Від початку цієї доби відбулося 138 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали 68 авіаційних ударів, застосувавши 104 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 946 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник проводив п’ять штурмів позицій наших оборонців у районі Загризового. Українські захисники відбили всі ворожі атаки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців неподалік Іванівки, Балки Журавки, Ямполівки та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив одну спробу наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаку відбито.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 14 бойових зіткнень поблизу Часового Яру та в напрямку Ступочок, з яких чотири продовжуються до цього часу. Авіаудару зазнав Краматорськ.

На Торецькому напрямку росіяни 32 рази атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Диліївки, Кримського, Озарянівки та Торецька. На даний час продовжується одне боєзіткнення.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 17 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка та Андріївка. Дотепер триває одне боєзіткнення. Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 286 окупантів, 138 з них — безповоротно. Також знищено танк, сім автомобілів, чотири антени управління БпЛА, два мотоцикли, сім БпЛА, два генератори, п’ять терміналів супутникового зв'язку, також пошкоджено два танки, три автомобілі та бойову броньовану машину ворога.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів атакував поблизу Костянтинополя, Скудного та Бурлацького, отримав відсіч.

На Гуляйпільському напрямку противник атакував п’ять разів в районах Привільного та Новосілки.

Сьогодні українські оборонці відбили десять штурмових дій загарбників на Оріхівському напрямку в районах Малої Токмачки, Малих Щербаків, Нестерянки, Кам’янського та П’ятихаток, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Курщині українські воїни відбили 29 атак росіян, два зіткнення досі тривають. Противник, від початку доби, завдав 22 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 427 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

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