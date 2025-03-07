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Маямі відчуває втрату лідера.

Після першого матчу 1/8 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ із Кавальєром (2:0) головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано прокоментував відсутність нападника Ліонеля Мессі.

"Я дотримуюся приписів лікарів команди. Вони сказали мені, що він не має ні травм, ні ударів. Він утомився після того, як відіграв у трьох матчах за шість днів.

Багато нюансів впливають, зміни в погоді, зокрема. І оскільки ми дбаємо про нього і не хочемо, щоб він перевтомився, ми з огляду на всі ризики вирішили надати йому відпочинок.

Звісно, ​​грати без найкращого футболіста у світі важко. Але ми маємо рухатися вперед і вміти грати без нього", – сказав Маскерано.

Зірковий гравець відчував м'язовий дискомфорт у зустрічі зі Спортінгом Канзас-Сіті, що відбулася 26 лютого. 3 березня "чаплі" крупно обіграли Х'юстон Динамо в МЛС без допомоги Ліонеля Мессі — 4:1.