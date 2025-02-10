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Інтер Маямі продовжує мріяти по-крупному.

Інтер Маямі на своєму офіційному сайті презентував нову домашню форму від німецького бренду adidas на сезон 2025 року.

"Від змагань на безпрецедентному міжнародному рівні у 2025 році до переїзду на новий, сучасний стадіон у Маямі у 2026 році. Це більше, ніж просто зміна обстановки — це початок захоплюючої нової ери для клубу.

Нова форма уособлює пристрасть та енергію прийняття цих можливостей, знаючи, що Інтер Маямі готовий вийти на поле з найкращими та продовжувати мріяти по-крупному”, — йдеться у заяві клубу.

Минулого року Інтер виграв регулярний чемпіонат МЛС у Східній конференції, але потім поступився Атланті Юнайтед на стадії 1/8 фіналу плей-оф.