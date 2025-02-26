Северная Америка

Команда Хав’єро Маскерано подолала етап 1/16 фіналу турніру.

Інтер Маямі вночі за європейським часом проводив другу зустріч проти Спортінг Канзас-Сіті в рамках 1/16 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ.

У першому матчі на полі суперників "чаплі" здобули перемогу з рахунком 1:0, завдячуючи голу аргентинського нападника Ліонеля Мессі.

Зірка світового футболу відзначилась голом і в цій зустрічі, відкривши рахунок на 19 хвилині з передачі Луїса Суареса.

І вже в компенсований час той-таки Суарес, а також Тадео Альєнде з передачі Хорді Альби довели перевагу за рахунком на користь власної команди до недосяжної для суперників.

У другій половині матчу гості знайшли в собі сили лише на один м’яч у відповідь.

У наступному раунді Інтер Маямі гратиме проти ямайського клубу Кавальєр.

Інтер Маямі — Спортінг Канзас-Сіті 3:1 (перший матч – 1:0)

Голи: Мессі, 19, Альєнде, 45+1, Суарес, 45+3 — Родрігес, 63

Інтер Маямі: Устарі — Фрей, Фалькон (Лухан, 80), Авілес (Аллен, 57), Альба — Редондо, Бускетс (Руїс, 81), Сеговія — Мессі (Кремаскі, 69), Суарес (Тейлор, 81), Альєнде.

Спортінг Канзас-Сіті: Палскамп — Девіс (Броді, 74), Фолодер, Росеро (Джеймс, 84), Лайбольд — Бассонг, Бартлетт, Гарсія (Родрігес, 58) — Сулейманов (Шоллої, 58), Йовельїч (Агада, 58), Томмі.