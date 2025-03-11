Інше

Португалець вчергове забив.

Ан-Наср розгромив іранський Естегляль (3:0) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Азії.

Лідер та капітан саудівського клубу Кріштіану Роналду реалізував пенальті на 27-й хвилині гри, пробивши "паненкою". Цей гол став 927-м у кар'єрі 40-річного португальця.

Таким чином, тепер на рахунку Роналду 463 голи до 30-річчя та 464 – після.

Раніше повідомлялося, що нападник Ан-Насра заробив 208 мільйонів фунтів стерлінгів у 2024-му, ставши найбільш високооплачуваним спортсменом року.