Іспанія

Бразилець висловився про порівняння Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

Колишній захисник мадридського Реала Марсело прокоментував вічні порівняння нападаючого Ан-Насра Кріштіану Роналду та форварда Інтер Маямі Ліонеля Мессі.

"Мені дуже пощастило, що я грав у ту ж епоху, що й Роналду з Мессі. Кріштіану вважає, що він кращий. Був час, коли це було погано, бо один забивав два голи, а інший мав забивати три... Ми отримували величезне задоволення від цього. Багато людей хочуть їх порівняти, але забувають насолоджуватися їхньою грою.

Мої стосунки з Кріштіану почалися з того, що ми посварилися в матчі збірних. Він був надто швидкий, і мені довелося фолити. Він мене схопив, і я хотів відповісти тим же, але він був надто високим. Згодом я дізнався, що Реал підписує Роналду. Тоді я жартома сказав: "Я йду з клубу". Але все склалося добре.

Я дуже ціную Мессі. Він неймовірний. Я навіть не бачив його на полі, настільки він був швидкий. Я намагався вдарити його, сфолити на ньому... Але в мене нічого не виходило, тому що він був дуже швидким", — наводить слова Марсело Barca Times.

Нагадаємо, Марсело завершив кар'єру у складі Флуміненсе у листопаді минулого року.

Раніше повідомлялося, що Роналду може стати власником Валенсії.