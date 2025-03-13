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"Смугасті" вилетіли з Кубка чемпіонів КОНКАКАФ.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ Монтеррей зіграв внічию з Ванкувером Вайткепс (2:2).

У цьому матчі черговим голом відзначився іспанський захисник Серхіо Рамос, який реалізував пенальті у компенсований час до другого тайму. При цьому перший м'яч у матчі забив ще один колишній гравець Реала Серхіо Каналес.

Для 38-річного іспанця це був уже третій матч поспіль із забитим голом у чотирьох зустрічах.

Таким чином Ванкувер пройшов далі за рахунок більшої кількості виїзних голів. У першій грі була нічия – 1:1.

Свій наступний матч Монтеррей проведе проти Пумаса у чемпіонаті Мексики, де команда посідає дев'яте місце. Гра відбудеться 17 березня.