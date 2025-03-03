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Зірковий захисник фєєрить за океаном.

Захисник Серхіо Рамос забив перший гол за Монтеррей.

38-річний іспанець відзначився у другому матчі за мексиканський клуб, забивши Сантос Лагуна (4:2). Захисник провів всю гру на полі.

Нагадаємо, Рамос перейшов до Монтеррея вільним агентом місяць тому. Раніше іспанець виступав за Севілью, ПСЖ та Реал Мадрид.

У складі Реала з 2005 по 2021 рік. За цей період він взяв участь у 671 матчі "королівського" клубу в усіх турнірах, де відзначився 101 голом та 40 результативними передачами. Разом з мадридцями Рамос п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії та має чотири перемоги у Лізі чемпіонів.