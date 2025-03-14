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Зірки роблять свою справу.

За океаном пройшов матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ між ямайським Кавальєрс та Інтер Маямі.

Перший матч завершився перемогою Інтеру 2:0. Власне, друга зустріч завершилась з аналогічним рахунком. З пенальті відзначився Луїс Суарес, а в кінці зустрічі Ліонель Мессі встановив остаточний рахунок — 2:0.

В наступній стадії турніру Маямі зіграє з Лос-Анджелесом.

Кавальєр – Інтер Маямі 0:2 (Перший матч: 0:2)

Голи: Суарес, 37 (пенальті), Мессі, 90+2