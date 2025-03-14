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Повернення Ліонеля ознаменувалося голом.

Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано прокоментував повернення Ліонеля Мессі після трьох пропущених матчів.

"Ми знали, що Лео не грав у останніх трьох матчах. Звичайно, ми хотіли, щоб він вийшов на поле раніше, але нам потрібно було знайти слушний момент.

Думаю, він зіграв добре, він здорово почував себе на полі. Він зміг забити, а ямайці змогли його побачити – чудовий вечір для всіх", – сказав Маскерано.

Нагадаємо, Інтер Маямі пройшов Кавальєрс в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ завдяки голам Мессі та Суареса.