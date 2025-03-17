Інше

Для команди Хав'єра Маскерано це була третя перемога поспіль в МЛС.

Інтер Маямі у матчі регулярного чемпіонату МЛС у гостях обіграв Атланту Юнайтед із рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли 11 хвилині господарі поля забили зусиллями Емманюеля Латте Лата, але через дев'ять хвилин голом відзначився аргентинський форвард Ліонель Мессі.

Перемогу команді Хав'єра Маскерано, яка забила на передостанній хвилині матчу, приніс Фафа Піко, якому асистував Хорді Альба.

Для Маямі це була третя перемога поспіль у чемпіонаті МЛС – на їхньому рахунку десять очок після чотирьох матчів та перше місце у Східній конференції. Атланта посідає 12 місце, набравши чотири очки.

Свій наступний матч Інтер проведе проти Філадельфії Юніон. Гра відбудеться 30 березня о 01:30 за Києвом.