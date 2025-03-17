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Зірковий нападник не зіграє против Уругвая та Бразилії через травму привідного м’яза.

Напередодні національна збірна Аргентини оголосила офіційну заявку на найближчі матчі відбору на чемпіонат світу-2026 проти Уругваю та Бразилії, в якій не знайшлося місця для зіркового капітана Ліонеля Мессі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 37-річний нападник Інтер Маямі пройшов медичне обстеження після останньої гри МЛС проти Аталанти Юнайтед (2:1), за підсумками якого було виявлено, що Мессі отримав невелику травму привідного м’яза.

За інформацією джерела, саме це стало причиною того, чому Ліонель виявився поза заявкою "альбіселесте" на найближчі ігри.

Також зазначимо, що проти Аталанти Юнайтед Мессі відіграв усі 90 хвилин та забив один із голів Інтер Маямі.

Нагадаємо, матчі Аргентини проти Уругваю та Бразилії у відборі на ЧС-2026 відбудуться 22 та 26 березня відповідно.