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Дмитро Михайленко розповів про плани роботи на зборі в Туреччині.

Головний тренер юнацької збірної України U-20 Дмитро Михайленко прокоментував підготовку національної команди на зборах у Туреччині.

"Ми зустрічаємося з командою за вісім місяців після чемпіонату Європи. Збірна має можливість зіграти два товариські поєдинки, причому один із суперників, Норвегія, також буде учасником майбутнього чемпіонату світу. Та й Північна Ірландія — непростий опонент. Тому я впевнений, що спаринги будуть для нас корисними. До того ж тренерський штаб хоче познайомитися з футболістами, які ще ніколи не викликалися до цієї збірної. А з хлопцями, яких ми знаємо, маємо на меті оновити зв'язки.

Склад змінився відсотків на 50. Як я вже сказав, ми хочемо поближче познайомитися з новачками, які мають стабільну ігрову практику й останнім часом дуже серйозно додали в майстерності. Серед них є група виконавців, яких ми й раніше хотіли бачити у складі, але з різних причин не склалося. Саме товариські матчі покажуть їхній рівень у контексті виступів за збірну України. Але це в жодному разі не говорить про те, що для інших кандидатів дорогу до збірної закрито. Шанс потрапити на чемпіонат світу мають усі.

Цікава компанія у воротарській лінії — голкіпер з Бразилії? Справді, хлопці репрезентують досить авторитетні клуби. А щодо Максима Воронова, то ми його давно знаємо й маємо про нього позитивну інформацію. У своєму клубі кіпер має стабільну ігрову практику. Серед усіх наших воротарів він провів найбільшу кількість матчів за останній рік і зараз тренується з першою командою Атлетіко Паранаєнсе. Тому буде цікаво побачити Максима у справі на власні очі.

Зараз не так легко знайти спаринг-партнерів. В Європі залишилося тільки п'ять збірних U-20, які продовжують своє існування. Усі вони знайомі нам з Євро-2024 (U-19), вони є учасниками майбутнього чемпіонату світу. Повторюся, що з Норвегією буде цікаво зіграти. Це дуже сильний суперник. Вони здорово себе проявили в останніх двох фінальних раундах чемпіонатів Європи. А молодіжка Північної Ірландії запросила нас зіграти з ними, тож ми із задоволенням пристали на цю пропозицію", — наводить слова Михайленка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, на зборах у Туреччині Україна зіграє проти Північної Ірландії (22 березня) та Норвегії (25 березня).