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Дмитро Михайленко визначився зі складом на товариські матчі.

Юнацька збірна України (футболісти не старші 2005 року народження) у межах підготовки до чемпіонату світу-2025 (U-20) зіграє в Туреччині два товариські поєдинки.

На майбутній збір головний тренер збірної України Дмитро Михайленко запросив 24 виконавців.

Склад юнацької збірної України U-20:

Воротарі: Ілля Волошин (Реал, Іспанія), Максим Воронов (Атлетико Паранаєнсе, Бразилія), Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія).

Захисники: Антон Дрозд, Микола Огарков (обидва — Шахтар Донецьк), Андрій Маткевич (Зоря Луганськ), Олексій Гусєв (Металіст 1925 Харків), Владислав Захарченко (Динамо Київ), Максим Мельниченко (Полісся Житомир), Кирило Дігтярь, Данієль Вернаттус (обидва — Металіст Харків), Микола Киричок (Карпати Львів), Іван Єрмачков (Вікторія, Німеччина).

Півзахисники: Федір Задорожний, Роман Саленко (обидва — Динамо Київ), Іван Чабан, Артур Шах (обидва — Карпати Львів), Данііл Ващенко (Олександрія), Ярослав Караман (Полісся Житомир), Рамік Гаджиєв (Металіст 1925 Харків), Богдан Будко (Алкмаар, Нідерланди), Тімур Тутєров (Сандерленд, Англія).

Нападники: Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Дмитро Годя (Верес Рівне).

16 березня в юнацької збірної України U-20 розпочнеться збір у Туреччині. У межах цього збору синьо-жовті зіграють два спаринги: 22-го числа — проти Північної Ірландії U-21 (початок — о 16:00 за Києвом), 25-го — проти Норвегії U-20 (14:00).

Це один з етапів підготовки до чемпіонату світу (U-20), який восени 2025 року відбудеться в Чилі й путівку на який наша команда здобула, пробившись до півфіналу Євро-2024 (U-19) у Північній Ірландії.