Аргентинський воротар продовжує демонструвати надійну гру.
Еміліано Мартінес, getty images
22 березня 2025, 14:43
Збірна Аргентини в матчі відбору до чемпіонату світу-2026 мінімально здолала національну команду Уругваю (1:0).
Голкіпер чинних чемпіонів світу Еміліано Мартінес підкорив нове досягнення у футболці національної команди.
Воротар зіграв 50 матчів за збірну Аргентини, відігравши 36 матчів "на нуль". Жодному аргентинському голкіперу не вдавалося це зробити за відзначену кількість ігор.
Цього сезону Еміліано Мартінес провів за Астон Віллу 40 матчів, пропустив 49 м'ячів та 9 разів відіграв "на нуль".