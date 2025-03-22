Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Важлива перемога аргентинців.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував мінімальну перемогу над національною командою Уругваю (1:0) в матчі відбору до чемпіонату світу-2026. Його слова наводить офіційний сайт федерації футболу Аргентини.

"Я задоволений грою. Не через перемогу, а через наш виступ загалом. Команда провела якісну гру, витримавши тиск трибун. Гравці робили те, що від них вимагалося в той чи інший момент. У нас були деякі проблеми на правому фланзі, але в другому таймі ми їх виправили.

Збірна — це насамперед команда. Коли когось не вистачає, на поле виходить інший гравець. У нас є чудові гравці, які здатні замінити будь-кого. Команда завжди вища за імена.

Поки що ми не замислюємося про чемпіонат світу. Якщо все вирішиться у вівторок, ми будемо дуже раді. Але загалом ми йдемо від гри до гри, не замислюючись про щось інше", — сказав Скалоні.

Наступний свій матч збірна Аргентини проведе з Бразилією 26-го березня, о 02:00 за київським часом.