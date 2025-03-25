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Гравець повісить бутси на цвях у віці 38 років.

Центральний захисник Андерлехта Ян Вертонген оголосив про своє рішення завершити кар'єру наприкінці сезону-2024/25, передає офіційний сайт клубу з Брюсселя.

Влітку 2024-го, після чемпіонату Європи, 37-річний гравець у статусі рекордсмена (найбільше матчів — 157) попрощався з бельгійською національною командою. Тепер він вирішив повісити бутси на цвях і на клубному рівні.

До Андерлехта Вертонген представляв Аякс, Валвейк, Тоттенгем і Бенфіку. З амстердамським клубом він двічі виграв чемпіонат Нідерландів і двічі — Кубок країни.

У ході поточної кампанії 37-річний бельгієць взяв участь у п'яти матчах усіх турнірів.

Нагадаємо, нещодавно в брюссельського колективу змінився головний тренер.