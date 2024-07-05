Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На рахунку 37-річного бельгійця 157 поєдинків у футболці національної команди.

Захисник збірної Бельгії Ян Вертонген оголосив про завершення кар'єри в національній команді після виступів на Євро-2024.

"На тренувальному майданчику і на полі ти показав нам, що означає бути справжнім "червоним дияволом". Ми сумуватимемо за тобою, Ян!" — йдеться у заяві прес-служби збірної Бельгії.

Вертонген дебютував у складі "червоних дияволів" влітку 2007 року. З тих він провів рекордну кількість матчів в історії збірної – 157. На його рахунку 10 забитих м'ячів та шість гольових передач.

На Євро-2024 Бельгія дійшла до 1/8 фіналу та вилетіла від Франції (0:1), а єдиний гол забив Вертонген, зрізавши м'яч у свої ворота.

Також додамо, що зараз Вертонген перебуває у статусі вільного агента після того, як залишив Андерлехт.