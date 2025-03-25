Іспанія

Чергова нагорода для італійського спеціаліста "вершкових".

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті був удостоєний спеціальної нагороди на церемонії Золота лава за підсумками минулого сезону-2023/24. Про це повідомляє Федерація футболу Італії.

65-річний італієць не міг поборотися за головний трофей, оскільки працює за межами Італії, проте він одержав окрему нагороду за досягнення у кар'єрі.

Це особлива честь, оскільки до Карло її отримували лише п'ятьох фахівців, останнім з яких був Луїс Вічіно у 2016 році.

"Для мене велика честь і велика гордість здобути визнання від моїх колег. Це був чудовий день у Флоренції. Дякую всім", — написав Анчелотті в соціальних мережах.

Минулого сезону разом із Реалом Анчелотті став чемпіоном Ла Ліги, а також вкотре виграв Лігу чемпіонів.