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Колумбієць обурений.

Зірковий півзахисник мексиканського Леону Хамес Родрігес висловився щодо виключення його команди з Клубного чемпіонату світу — 2025. Цитує колумбійського футболіста The Athletic.

"Це ганебна несправедливість. Ми всі так вважаємо. Команда перемогла на полі. Безсумнівно, клуб та гравці постраждали від цього рішення. Команда, яка має нас замінити, буде заплямована, футбол буде заплямований.

Багато вболівальників планували відвідати турнір, як ви скажете їм, що вони не зможуть поїхати? У мене багато запитань щодо всього цього. Це дивно. Зі мною такого ніколи не траплялося. Ви берете участь у чемпіонаті світу, і раптом вам кажуть, що ви вибуваєте.

За цим хтось стоїть. Я не знаю, хто саме. ФІФА має вивчити цю жахливу ситуацію та дати відповіді. Вболівальникам потрібно зберігати спокій і очікувати, що все буде добре. Я міг би сказати багато речей, але не можу цього зробити.

У світі футболу є організації, які правлять дуже жорстко. Ви можете бачити, як вони керують футболом і чому вони не є хорошими. Сподіваюся, ФІФА контролює це і щось із цим зробить. Несправедливо обирати іншу команду", — заявив Хамес.